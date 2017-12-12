Есть контакт: таманская часть Крымского моста сегодня соединится с аркой

Крымский мост при взгляде с берега, кажется, уже практически единым. Но это обман зрения – с Керченской стороны зазор между пролётом и фарватером виден хорошо, однако со стороны Тамани есть ощущения единения с фарватером.

Как сегодня рассказали КерчьИНФО в пресс-службе стройки века, надвижка действительно сначала завершится с Таманской стороны: «Там остались последние метры. Если всё пойдёт хорошо и ничего не помешает (погодные условия – прим.ред.) сегодня должны надвинуть. А если не будет проблем со связью, будем вести прямую трансляцию»- рассказали в инфо-центре «Крымский мост».

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Мы помним, что заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН говоря о сроках завершения надвижки пролётов автомобильной части на морских участках называл – «до конца года»: «К середине декабря со стороны Тамани мы надвинем полностью пролетные строения к фарватерному участку. Приблизительно через 10 дней такой же технологический процесс выполнят со стороны Керчи. То есть все автодорожное полотно сомкнется полностью. К Новому году мостостроители смогут пешком пройти с таманского берега на керченский уже по готовому полотну».

Судя по всему, всё идёт по плану.

Фото: пользователь социальной сети Виталий Начаров

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