Эстакада на Солнечном: актуальные фото 7 января 2018 года

Рождественское утро стало солнечным и приветливым. Пока люди нехотя просыпались, журналисты КерчьИНФО уже наблюдали за процессом строительства эстакады на Солнечном. Здесь рабочим некогда отдыхать.
Новогодние каникулы подходят к концу. Многие керчане начнут трудиться только со вторника. На стройке эстакады уже во всю кипит процесс.
Здесь монтируют пролетные балки. Пока они есть на участке, который проходит над автодорожным подходом к Крымскому мосту. Под будущей эстакадой по новой асфальтированной дороге заметно активное движение, но пока его участниками являются легковые автомобили сотрудников и строительная техника.
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Работа продолжается и в районе будущих съездов с эстакады на Нижнем Солнечном. Сегодня на Шоссе героев Сталинграда появились новые временные дорожные знаки о сужении проезжей части, ограничении скорости и проведении дорожных работ. Скоро начнут делать съезды с эстакады на Нижний Солнечный.
Виден весомый результат работы строителей. Впереди еще много перемен. Строители отмечают, что самая сложная задача уже выполнена.
Если вы не были в Керчи ближайшие полгода, то уже не узнаете этот район.