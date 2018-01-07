Эстакада на Солнечном: актуальные фото 7 января 2018 года

Рождественское утро стало солнечным и приветливым. Пока люди нехотя просыпались, журналисты КерчьИНФО уже наблюдали за процессом строительства эстакады на Солнечном. Здесь рабочим некогда отдыхать.

Новогодние каникулы подходят к концу. Многие керчане начнут трудиться только со вторника. На стройке эстакады уже во всю кипит процесс.

Здесь монтируют пролетные балки. Пока они есть на участке, который проходит над автодорожным подходом к Крымскому мосту. Под будущей эстакадой по новой асфальтированной дороге заметно активное движение, но пока его участниками являются легковые автомобили сотрудников и строительная техника.

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Работа продолжается и в районе будущих съездов с эстакады на Нижнем Солнечном. Сегодня на Шоссе героев Сталинграда появились новые временные дорожные знаки о сужении проезжей части, ограничении скорости и проведении дорожных работ. Скоро начнут делать съезды с эстакады на Нижний Солнечный.

Виден весомый результат работы строителей. Впереди еще много перемен. Строители отмечают, что самая сложная задача уже выполнена.

Если вы не были в Керчи ближайшие полгода, то уже не узнаете этот район.

Эстакада на Солнечном: фото 7 января 2018 года



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