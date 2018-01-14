Эстакада на Солнечном: сильный ветер не помеха строителям

Керченский сильный ветер вместе со снегом с самого утра захватили весь город. Керчане радуются первому снегу, однако, всё больше фотографируют его из окна квартир – уж сильно на улице холодно! Однако, зимняя погода не помеха для журналистов КерчьИНФО и для строителей эстакады на Нижнем и Верхнем Солнечном.

Бесстрашные журналисты через весь город устремились на строительную площадку и совсем не удивились тому, что здесь тоже – трудятся.

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Будущая эстакада приобретает все более явные очертания, строители и дорожная техника не прекращают работы даже в при таком сильном ветре.

Смотрите свежие фото КерчьИНФО и не мёрзнете ;)

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