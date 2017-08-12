Евгений Адаменко рассказал о результатах и перспективах благоустройства Керчи

Вчера, 11 августа, в Республиканском пресс-центре в Симферополе состоялась пресс-конференция заместителя главы Керчи Адаменко Евгения Николаевича.

Заместитель главы городской администрации в сфере ЖКХ рассказал журналистам о предстоящих проектах, которые будут реализованы на керченской земле, а также ответил на интересующие прессу вопросы.

Тема конференции звучала как: «Благоустройство города: результаты и перспективы». В связи с этим заместитель главы администрации рассказал о проделанной работе и будущих планах.

На данный момент в Керчи на территории жилых массивов установлено 10 спортивных площадок, что не является конечной цифрой. В планах администрации совместно с инвестором обустроить еще 20 площадок.

Керчь участвует в Федеральной целевой программе, в рамках которой в городе запланировано строительство футбольного поля, финансирование которого будет обеспечено средствами федерального (11, 2 млн рублей) и местного (10 млн рублей) бюджетов.

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Кроме того, на запасном поле единственного в городе муниципального стадиона планируется построить мини-футбольный стадион с трибунами на 200 человек.

Также одним из приоритетных вопросов для города является реконструкция Митридатской лестницы и Обелиска Славы на горе Митридат. Деньги, выделенные президентом Владимиром Путиным в этих целях, на данный момент дошли до Керчи. Определен проектный подрядчик, который будет заниматься восстановительными работами. Реставрация античного городища Митридата запланирована на 2018-2020 гг.

Открытым остается вопрос о строительстве в Керчи кластера парка «Патриот». Парк планируется разделить на 2 зоны, одна из которых будет находиться в районе транспортной развязки Керченского моста.

«Зона будет оснащена отелями, развлекательными комплексами, а также офицерским парком. В состав офицерского парка войдут выставки военной техники, реконсрукции боевых позиций ВОВ и полосы препятствия по подготовке вооруженных сил РФ», — рассказывает Евгений Адаменко.

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Также заместитель керченского главы администрации ответил на животрепещущие вопросы. Так, Евгений Адаменко сообщил, что для фур, которые движутся по улицам города, разрушая дорожное покрытие, введено ограничение по тоннажу до 18 тонн.

На счет вопроса о ситуации с загрязнением общественных территорий города Евгений Адаменко сообщил, что развернут широкий фронт работ и положение улучшается с каждым днем.

Кроме того, заместитель главы городской администрации в сфере ЖКХ рассказал о стерилизации керченских бродячих собак.

«В городе проходит работа по борьбе с бродячими животными. В первую очередь мы стараемся реагировать и выполнять стерилизацию собак в тех районах, откуда поступает большое количество жалоб», — комментирует Евгений Адаменко.

На пресс-конференции также прозвучала информация о том, что происходит активная работа по звукоизоляции домов, находящихся в районе стройки подъездной дороги к Керченскому мосту. В жилых домах симферопольским подрядчиком устанавливаются пятикамерные пластиковые окна с автоматической системой вентиляции.

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