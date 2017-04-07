Эволюция мира перевозок груза: грузчики нынче не в моде

Интересно, почему за свои услуги муверы просят на 20-30% больше, чем обычные грузчики? Надо ли человеку платить больше? Кто такие «муверы»? Вдруг, это словечко просто выдуманное, и ничего не означает? Попробуем разобраться в деталях.
Сотрудники компании perevozki-gruza.com подготовили список разновидностей грузчиков:
Итог: грузчик обычный, прекрасно подойдёт для тех видов деятельности, где нужно приложить максимальное количество физических усилий, а определённых знаний не требуется. Таких работников можно использовать при переезде квартиры, офиса, или просто для перевозки мебели.
Грузчик и такелажник выполняют только свои профессиональные обязанности, т.е. занимаются переносом вещей. В обязанности муверов входит намного больше видов деятельности. Этот человек не только перенесёт мебель клиента, но и разберёт (соберёт её), упакует, сам (в роли водителя) доставит груз в нужное место. Если будет необходимо, то и мусор после переезда уберёт.
Так, в одной профессии можно наблюдать сразу несколько. Это отлично, так как клиенту не надо будет при переезде искать грузчика, водителя, специалистов по сборке-разборке мебели. Мувер сможет организовать это все самостоятельно. Стоит только обратиться в мувинговую компанию, и переезд будет организован на высшем уровне.
И помните, дешево это не вчегда качественно, именно поэтому существует поговорка: «Жадный, платит дважды».