Эволюция мира перевозок груза: грузчики нынче не в моде

Интересно, почему за свои услуги муверы просят на 20-30% больше, чем обычные грузчики? Надо ли человеку платить больше? Кто такие «муверы»? Вдруг, это словечко просто выдуманное, и ничего не означает? Попробуем разобраться в деталях.

Сотрудники компании perevozki-gruza.com подготовили список разновидностей грузчиков:

«Грузчик обычный» — человек обладает мощной физической силой. Он легко переносит тяжёлые громоздкие вещи: стол, диван, комод, холодильник. «Легко» — вовсе не означает, что последствий не будет. После того, как переезжающий человек обратился к его услугам, может обнаружиться, что на мебели оказались отколотыми уголки, а на зеркале появились трещины. Это всё оттого, что силы у таких грузчиков гораздо больше, чем квалификации в подобной деятельности. Так, к примеру, кровать перенести «хитрость» не нужна, а что касается пианино, тут не всё так просто. Здесь без специальных знаний не обойтись.

Итог: грузчик обычный, прекрасно подойдёт для тех видов деятельности, где нужно приложить максимальное количество физических усилий, а определённых знаний не требуется. Таких работников можно использовать при переезде квартиры, офиса, или просто для перевозки мебели.

«Высококвалифицированный грузчик» — человек обладает большими навыками, чем обычный грузчик. Конечно, им есть куда стремиться в плане повышения профессионального мастерства, но эти люди точно знают, как правильно переносить холодильник и фортепиано. Хотя, и стоимость их услуг гораздо дороже, чем у обычных грузчиков. Итог : высококвалифицированный грузчик – это отличный вариант для офисного переезда средней степени сложности, когда нужно перенести: сейфы, банкоматы, нестандартную мебель и т.д. Также смело можно доверять им переезд загородного дома или квартиры.

— человек обладает большими навыками, чем обычный грузчик. Конечно, им есть куда стремиться в плане повышения профессионального мастерства, но эти люди точно знают, как правильно переносить холодильник и фортепиано. Хотя, и стоимость их услуг гораздо дороже, чем у обычных грузчиков. : высококвалифицированный грузчик – это отличный вариант для офисного переезда средней степени сложности, когда нужно перенести: сейфы, банкоматы, нестандартную мебель и т.д. Также смело можно доверять им переезд загородного дома или квартиры. Такелажник – специалист по переносу нестандартных и очень тяжёлых грузов. Этот сотрудник осведомлён о том, зачем применяют фитинги, для чего используют тали, как с помощью крана – манипулятора достать станок весом в 5 тонн через окно. Квалификация этого специалиста должна быть подтверждена удостоверением. Просто так стать такелажником не получится. Необходимо на эту профессию учиться, сдавать экзамен. Оплата труда этих людей высока. Она соответствует их уровню профессионализма. На промышленных предприятиях всегда есть спрос на людей этой профессии. Итог : услуги такелажников будут нужны, когда осуществляется переезд промышленного предприятия, склада, медицинского учреждения, фабрики. В процессе бытового переезда можно и обойтись без услуг этих специалистов.

: услуги такелажников будут нужны, когда осуществляется переезд промышленного предприятия, склада, медицинского учреждения, фабрики. В процессе бытового переезда можно и обойтись без услуг этих специалистов. Неизвестные никому муверы. Это слово, от английского moving (перемещение), означает сотрудников, занимающихся организацией переездов. Муверы – профессионалы, которые могут успешно организовать перевозку, начиная от стула и тарелок до громадных торговых стеллажей.

Грузчик и такелажник выполняют только свои профессиональные обязанности, т.е. занимаются переносом вещей. В обязанности муверов входит намного больше видов деятельности. Этот человек не только перенесёт мебель клиента, но и разберёт (соберёт её), упакует, сам (в роли водителя) доставит груз в нужное место. Если будет необходимо, то и мусор после переезда уберёт.

Так, в одной профессии можно наблюдать сразу несколько. Это отлично, так как клиенту не надо будет при переезде искать грузчика, водителя, специалистов по сборке-разборке мебели. Мувер сможет организовать это все самостоятельно. Стоит только обратиться в мувинговую компанию, и переезд будет организован на высшем уровне.

И помните, дешево это не вчегда качественно, именно поэтому существует поговорка: «Жадный, платит дважды».



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