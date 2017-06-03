«Евпатория» — «Океан»: борьба за «бронзу» чемпионата сохранилась до последнего тура

Досадный проигрыш дома ялтинскому «Рубину» не оставлял никаких вариантов керченскому «Океану», кроме как выигрывать два оставшихся матча чемпионата Премьер лиги КФС по футболу. Первую часть задачи керчане выполнили в Евпатории, обыграв местный клуб со счетом 3:2.
Уже в дебюте матча «Океан» повел в счете. Это Борис ГОГИЧАИШВИЛИ оказался самым расторопным в штрафной площадке гостей после прострела Владимира ШЕШЕНИ.
Следующий всплеск активности команд пришелся на середину первого тайма: команды стали играть в открытый футбол, атака на атаку. Выгоду от такого футбола получила «Евпатория: небрежный пас Игоря ЗУБКО в центре поля «обрезал» пол-команды, и в результате быстрой контратаки мяч влетел в ворота «Океана» от ноги нашего защитника. Автогол…
А в конце первого тайма «Океан» вновь вышел вперед. Схожую комбинацию, как в случае с первым забитым голом, разыграли Алексей МИШИН и Яков ЭРЛИХ на левом фланге. Так счет стал 2:1 в пользу керчан.
Отметим, что в день игры свой 29-ый День рождения праздновал нападающий «моряков» Яков ЭРЛИХ, который сумел сделать себе подарок в виде забитого мяча!
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После перерыва евпаторийцы насели на ворота гостей, и сумели сравнять счет на 58-ой минуте матча. После этого хозяева не сбавляли обороты и имели еще несколько шансов забить мяч. Керчане отвечали редкими контратаками, и сумели одним из них воспользоваться. Игорь ЗУБКО на дриблинге вошел в штрафную «Евпатории» и был сбит защитником гостей.
Бесспорный одиннадцатиметровый взялся бить сам пострадавший. Однако, вратарь среагировал на удар и парировал мяч. Благо, Игорь не выключился из момента, первым был на отскоке и технично перекинул над вратарем мяч в сетку ворот. Счет 3:2 в пользу «Океана» стал на 73-ей минуте матча!
В оставшееся время «Евпатория» сбилась на навал, а керчане умело довели матч до такой важной для себя победы.
В последнем туре «Океан» будет сражаться за победу с симферопольской «Таврией», которая в последних трех матчах потерпела три поражения. Трех очков керчанам будет мало, чтобы занять третье место, если в параллельном матче между ФК «Севастополь» и ФК «Евпатория» победят евпаторийцы.
Надеемся на чемпионскую игру футболистов из города-героя Севастополь и верим в своих ребят!
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