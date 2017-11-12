«Евпатория» – «Океан»: противостояние с продолжением

В первом матче ¼ Кубка Крымского футбольного союза керченский «Океан» потерпел поражение со счетом 0:2. Возможность взять реванш у ФК «Евпатория» керчане получат 22 ноября на поле родного стадиона имени 50-летия Октября.

Игра выдалась, как и положено кубковому матчу, вязкой и плотной с минимальным количеством голевых моментов. Возможно, отпечаток на игру наложили дождливая погода и скользкое поле спорткомплекса «Арена-Крым».

В первом тайме интересные моменты можно было сосчитать на пальцах одной руки. Но из минимума моментов хоязева поля — ФК «Евпатория» выжали максимум. В конце первого тайма после розыгрыша штрафного Дмитрий МАТВИЕНКО по хоккейному сыграл в штрафной «Океана», скорректировав полет мяча, чем дезориентировал нашего вратаря Анатолия ПИЛИПЕНКО.

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Второй тайм прошел намного живее. Керчане, желая забить такой важный в кубковом двухматчевом противостоянии гостевой гол. Шансы забить были как у нас. Так и у хозяев поля, но фортуна вновь улыбнулась евпаторийцам, поймавших керчан на контратаке на исходе поединка. В воротах «Океана» «расписался» Евгений ХАРЧЕНКО.

В оставшееся до финального свистка время скорее «Евпатория» могла бы довести счет до разгромного, чем «Океан» сократил бы счет.

Проигрыш с некомфортным счетом 0:2 оставляет немного шансов керчанам на выход в следующий круг Кубка. Однако, нет ничего невозможного, и 22 ноября футбольные болельщики Керчи смогут поддержать свою любимую команду в последнем в этом сезоне домашнем матче «Океана».

Между этими двумя кубковыми встречами обе команды сыграют еще раз. 18 ноября в Евпатории состоится матч 12-го тура Премьер лиги КФС.

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