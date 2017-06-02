Еврейская община Крыма просит пересмотреть проект трассы «Таврида»

Еврейская община Крыма опубликовала в социальных сетях обращение, с просьбой пересмотреть проект строительства трассы «Таврида». Связано это с тем, что, согласно с проектом, участок трассы за Феодосией по направлению к столице Крыма, является местом расстрелы огромного количества людей в ходе Великой Отечественной войны.

На десятом километре трассы Феодосия-Симферополь расположен участок, через который по нынешнему плану будет проходить трасса «Таврида». Однако, именно на этом месте в годы войны было расстреляно порядка 14 тысяч малых народностей Крыма: крымчаков, евреев, цыган, а также советских военнопленных. Об этом сообщает председатель общественной организации евреев Крыма Анатолий Гендин, – передает КИА.

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Кроме того, еврейской общиной предусмотрено воздвижение на месте массовых расстрелов памятного знака. Именно поэтому и возникла просьба по пересмотру границ строительства «Тавриды», поскольку после постройки трассы, работы по возведению монумента будут стоить намного дороже.

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