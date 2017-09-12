Европа не признала выборы в Крыму

Выборы, которые прошли в Крыму 10 сентября, не признал Европейский Союз. Об этом идёт речь в заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

В сообщении указано, что по причине того, что ЕС не признал Крым российским, не может признать и законными выборы на территории полуострова.

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Отметим, что 10 сентября выборы прошли в Севастополе, Керчи и Ленинском районе. Несмотря на то, что явка на избирательные участки оказалась крайне маленькой, не было замечено никаких нарушений.

По одномандатному избирательному округу №11 из 7798 зарегистрированных избирателей проголосовали всего 870 человек, по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 — из 53 815 избирателей на участки пришли

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