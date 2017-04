Европейцы не верят репортажам СМИ о Керченском мосте

Недавно в Youtube был размещен ролик о Керченском мосте. Этот ролик примечателен прежде всего тем, что сняли его европейцы. Телеканал «France 24» снял сюжет и пригласил к себе в студию специалиста по «аннексии» Крыма господина Гордадзе. Он — политолог и экс-министр Грузии. Непреклонный сторонник санкций. И он слово в слово повторил все, что крымчане, да и остальной мир слышали уже не раз. В Крыму все плохо, жители разочарованы. Вот только не учли журналисты «France 24», что думающих людей в мире больше. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные под видео. Но обо всем по-порядку.

Начинается сюжет с описания хода строительства Керченского моста. Тут придраться не к чему, французские журналисты — не украинские, они подают факты. Четко и беспристрастно. Следом мы переносимся в студию канала «France 24», где и происходит беседа журналистки и политолога Торнике Гордадзе.

К примеру, о строительстве моста между Крымом и Россией, он считает, что этот проект не для крымчан, а для российских олигархов.

«Люди, отвечающие за строительные работы — это олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина. Они находятся под санкциями запада. И они вкладывают огромные деньги в этот проект. В России это работает так: ты запускаешь большой-пребольшой проект, а затем передаешь его своим друзьям-олигархам, которые впоследствии помогут тебе в твоей политической карьере», — отмечает он.

Прошелся он и по предыдущим проектам строительства моста между Украиной и Россией в 2010 году.

«Там было множество проектов в стадии обсуждения. В 2010 году президентом Украины был Янукович. Он был пророссийским и шел для русских на многочисленные уступки, в том числе и по Крыму, и по соглашениям с Евросоюзом. Так что подобные проекты обсуждались», — рассказывает «эксперт».

Забавнее всего было слушать о том, что люди в Крыму разочарованы Россией. Он отметил, что и цены у нас заоблачные, и отдыхающие к нам не едут из-за плохой инфраструктуры. Видимо, цифры отчетов о прошедшем курортном сезоне господин Гордадзе не видел.

«Россия пыталась делать большие вложения и подталкивала людей проводить отпуск в Крыму, но люди поняли, что инфраструктура в Крыму очень старая, и россияне просто не хотят туда ехать. Они предпочтут Турцию, Египет или Болгарию, или какую-нибудь другую страну Евросоюза, т.к. стоить это будет столько же (как в Крыму, — прим. ред.), но с гораздо лучшей инфраструктурой. Так что крымчане очень сильно разочарованы».

Не обошлось и без мнения Гордадзе о санкциях. Точнее о том, что нужно продолжать «давить» таким образом на Российскую Федерацию.

«Продлевать санкции необходимо. Даже президент Трамп, который был готов начать диалог об отмене санкций, не может этого сделать, т.к. в лице Евросоюза у него очень серьезная оппозиция. Такая оппозиция есть и в Штатах. Так что сохранение санкций — минимум. Я думаю, что мы должны все время помнить сами и напоминать России, что пока Крым оккупирован, об отмене санкций не может идти и речи».

На этой «оптимистической» ноте сюжет заканчивается. Но не заканчивается обсуждение в комментариях, где, как россияне, так и европейцы высказывают свое личное мнение о строительстве моста и Крыме в целом. И оказывается, что в эффективность и продуктивность санкций верят только политики, остальным такие меры до лампочки.

Европа — за Российский Крым и за Керченский мост

Nelson King

The west says Russia annexed Crimea but the Crimean people LOVE Russia and Putin. How does that happen? Obviously the Crimean people don’t agree with the sentiment coming from the west.

(Запад говорит, что Россия аннексировала Крым, но крымчане ЛЮБЯТ Россию и Путина. Как так случилось? Очевидно, Крымский народ не согласен с мнением запада).

Alexander Tessema

France24: Crimea was NOT annexed as you keep stating in your report. They had a referendum and they freely chose to join Russia. Get used to it. Great Job, Mr. Putin and Russia.

(«Франция 24», Крым НЕ аннексирован, как вы продолжаете заявлять в своих репортажах. Они провели референдум и проголосовали за присоединение к России. Смиритесь с этим. Отличная работа, мистер Путин и Россия).

Jochem Peeters

Beautiful project!! The most people there want to be a part of Russia. That’s why to belong in a union.

(Прекрасный проект! Большинство людей там (в Крыму, — прим. ред.) хотят быть частью России. Вот почему они едины).

dermot

a minister from Georgia! Seriously.. CNN Fake News comes to mind…Bad decision by France 24

(Министр из Грузии! Серьезно… Вспоминаются фейки CNN. Неудачный выбор «Франция 24»).

Нельзя не отметить, что комментариев о фейковых новостях «France 24» — большинство. Сравниться по количеству с ними может только комментарии в поддержку крымчан, о том, что Крым стал жить лучше.

Michael Julien

As it is a territory of the Russian Federation, expressed by the democratic will of the Crimean voters, Crimea will never return to Ukraine. That ship has sailed. Let’s now deal with the reality of what it means for the Crimeans to be offered the best living standards, economic growth and national prosperity possible in being Russian citizens! That bridge and those railway lines need to be constructed with the utmost quality and efficiency, in accordance with long-term safety concerns as the Russian government’s #1 priority.

(Была выражена демократическая воля крымчан. Крым не вернется в Украину. Корабль уплыл. Давайте иметь дело с реальностью, из которой следует что крымчанам предложены лучшие стандарты жизни, экономического роста и национального благосостояния. Этот мост и эти железнодорожные линии должны быть построены с максимальным качеством и эффективностью в соответствии с долговременными интересами безопасности Российской Федерации).

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать только один вывод. Европейцы — за дружбу с Россией, за Российский Крым и за Керченский мост.



