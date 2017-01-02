Европейские магазины в обход санкций продают шампанское из Крыма

В магазинах на территории Европейского Союза продается игристое вино произведенное на территории Крыма.

Такой сенсационной новостью поделилось с читателями украинское агентство УНН, не забыв добавить, что Крым — «временно оккупированная территория».

В частности, по данным киевского издания, в магазине возле трассы, которая соединяет чешское Брно с Веной такое вино свободно можно приобрести за 7,99 евро. На этикетке указано, что вино изготовлено в Крыму.

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«УНН удалось выяснить, что дистрибьютором этого продукта выступает компания с офисом в Германии. На сайте компании указано, что виноград из которого изготовлено вино собран в регионах Алушты и Судака. Кроме того, за три евро можно приобрести «Кремлевское искристое» российского производства», — сообщает издание.

Издание возмущает тот факт, что европейцы нарушают введенный, еще в 2014 году запрет на импорт товаров из Крыма. Позже этот запрет был продлен до середины 2017 года. «Единственным исключением могут стать товары, которые прошли сертификацию на территории Украины», — напоминает киевское издание.

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