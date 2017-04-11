Эхо войны: в Багерово ликвидировали авиабомбу

В Багерово и Чистополье сотрудниками МЧС были ликвидированы восемь взрывоопасных предметов, пролежавших в земле еще со времен Великой Отечественной войны.

Сообщение о находке поступило от местного жителя. Проводя земляные работы около поселка Багерово, он обнаружил предмет, внешне похожий на снаряд. Прибывшие на место сотрудники МЧС определили, что это – 50-килограммовая фугасная авиабомба ФАБ-50.

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Помимо этого, обследовав территорию около села Чистопоье, пиротехники обнаружили еще семь осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма АО-2,5.

Сотрудники МЧС извлекли боеприпасы, вывезли их на специальный полигон и ликвидировали. В операции участвовали 5 человек и 2 единицы спецтехники.



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