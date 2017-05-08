Факельное шествие в Керчи: онлайн трансляция (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня, 8 мая, в Керчи состоится одно из наиболее масштабных мероприятий, проходящих в нашем городе – факельное шествие. Тысячи керчан соберутся на главной улице города, зажгут факелы и пройдут торжественным маршем до вершины горы Митридат.

20:53 – Люди все прибывают: выдержит ли Митридат?..

20:25 – Полицейские плодотворно трудятся и следят за соблюдением порядка, а самых агрессивных предупреждают, пока в устной форме. Также, по предварительным данным, начало шествия перенесено на 21:00.

20:09 – Керчане начали поджигать факелы, вот-вот начнется шествие

20:06 – А кто-то уже отметил 8-е мая, даже можно сказать, что «переотметил»…

20:04 – К колонне присоединяется все больше и больше людей, она растянулась по всей улице Советской

19:45 – Улица Кирова перекрыта от пересечения с Карла Маркса до автомобильного кольца КУОР. Закрыты также улица Советская и въезд на гору Митридат. От банка Россия выстраивается колонна горожан, студентов, школьников, общественных и политических организаций. На каждом углу дежурят правоохранительные органы. Начало движения в 20.00.

Как и который год подряд, факельным шествием Керчь почтит память советских воинов, сражавшихся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Редакция KerchINFO.com представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Следите за продвижением колонны и событиями, происходящими по пути в режиме онлайн вместе с нами.

Расписание факельного шествия в Керчи 08.05.2017

В 19:00 начнется построение колонн на ул. Советская. Возглавят шествие керченские ветераны, за ними проследуют школьники и студенты, трудовые коллективы и общественные организации Керчи. Для желающих встать в строй предусмотрена отдельная колонна, а факелы можно изготовить заранее, либо приобрести на центральном рынке города.

В 20:00 «река огней» начнет движение к Пантеону Славы, чтобы подняться по Митридатской лестнице и осветить театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений». Спектакль-реквием от имени ветерана-фронтовика расскажет, что происходило в Керчи во время фашистской оккупации, о героях Эльтигенского десанта и Аджимушкайских каменоломен. В постановке примут участие около 100 человек – воспитанники городских театральных студий, профессиональные актеры и военные.

В завершении на горе Митридат в 22:00 будет дан праздничный фейерверк.

Начало трансляции: 18:30 по Москве

Начало факельного шествия: 19:30

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Напомним о событиях, которые произошли сегодня, 8 мая в Керчи

18:00 Правоохранители занимают свои места, устанавливают рамки металлодетекторов.

Напоминаем, что на факельное шествие запрещается проносить:

огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы;

огнеопасные и взрывоопасные вещества;

химические и токсичные вещества;

травмоопасные предметы;

запрещённые препараты, наркотические вещества и пр.;

алкогольные, слабоалкогольные напитки и другие спиртосодержащие жидкости в любой таре.

Разрешено взять с собой только питьевую воду объёмом не более 0,5 литров в пластиковой таре.

19:00 В Керчи на улице Кирова работал эвакуатор

Все автомобили, припаркованные по улице Кирова, убраны с проезжей части с помощью эвакуатора. По мнению редакции КерчьИНФО подобную работу нужно проводить не только в праздники для обеспечения безопасности, но и в будние дни для нормального движения транспорта по улицам Керчи, например возле Центрального рынка!

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