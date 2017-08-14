Фарватерные опоры Керченского моста (любительское видео)

К строительству Керченского моста прикованы многомиллионные взгляды. Жители нашей страны и ближнего зарубежья тщательно следят за возведением этого грандиозного объекта.
Строительство Керченского моста подошло к важнейшему этапу — транспортировке и установке сухопутных арок на фарватерные опоры. Для этой операции в Севастополе строились уникальные плавсистемы.
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На прошлой неделе обе плавсистемы, которые непосредственно и будут транспортировать арки, были доставлены в Керчь. Более того, мостостроители уже успели произвести испытание этих систем.
Важно отметить, что для успеха процесса должны установится благоприятные погодные условия. Также в дни транспортировки будет перекрыт Керченский пролив.
На видео видны фарватерные опоры автомобильного и железнодорожного моста в Крым.
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