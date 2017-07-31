ФАС намерена снизить цену на топливо в Крыму

ФАС России в очередной раз заявила, что цены на бензин в Крыму необходимо снизить минимум на 1 рубль, чтобы сравняться с общероссийским уровнем. Несогласным федералы грозят большими штрафами и даже разорением. При этом представители сетей крымских АЗС утверждают, что стоимость бензина на их заправках обоснована, а высокую цену объясняют колоссальными логистическими затратами.

Стоимость бензина в Крыму: снизить на рубль!

Как известно, бензин и дизтопливо на полуострове в среднем на 1-2 рубля дороже, чем в соседнем Краснодарском крае или Москве. При этом цена на топливо напрямую влияет на конечную стоимость перевозок для крымских пассажиров, продовольственных товаров, да и просто ежедневно бьет по карману сотен тысяч автовладельцев.

Накануне проблему дороговизны горючего в республике вновь подняла Федеральная антимонопольная служба РФ. Так, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий МАХОНИН заявил, что владельцы крымских автозаправочных станций должны снизить цены на бензин в среднем на один рубль за литр, чтобы стоимость топлива в регионе соответствовала среднероссийскому уровню. По его словам, сегодня маржинальность крымских АЗС выше, чем у участников рынка в остальных регионах страны, поэтому потенциал для установления цены на бензин в Крыму на среднероссийском уровне есть.

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«Мы настроены решительно. И, где требуется, готовы оказать помощь сетям АЗС с точки зрения снижения затрат с переправой, с инфраструктурой, с биржей. Если наши коллеги не поймут по-хорошему, то мы будем разбираться по законодательству, не исключая привлечения правоохранительных органов для решения таких задач», комментирует события Дмитрий МАХОНИН.

Будем долбать штрафами, — глава ФАС

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь АРТЕМЬЕВ пригрозил продавцам бензина в Крыму безумными штрафами за необоснованно высокие цены. Он считает, что стоимость бензина в Крыму должна соотноситься с московским уровнем.

«Но им надо снижать не на рубль, конечно, значительно больше, потому что они улетели вперед. И пока они не доведут цену до экономически обоснованных цен, мы будем их долбать, причем безумными совершенно штрафами. Если нужно, будем разорять их собственников, которые ведут себя неприлично, чтобы другие собственники приходили, покупая этот бизнес, вели свою приличную политику, чтобы люди были довольны, и бизнес крымский не страдал от высоких цен на нефтепродукты», — подчеркнул чиновник.

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Руководитель же крымского УФАС Тимофей КУРАЕВ полагает, что для стабилизации цен на нефтепродукты в Крыму и снижения их до общероссийского значения необходимы обоюдные усилия как со стороны органов власти, так и хозяйствующих субъектов.

«Мы должны досконально посмотреть, что происходит с сетями АЗС в Крыму, на что они тратят свои деньги, где они несут затраты, вплоть до копейки, насколько эти затраты обоснованы и где они могут сэкономить. Необходимо проанализировать, есть ли возможность совершенствования логистических схем, оптимизации затрат по хранению и реализации топлива на АЭС. В каждой статье затрат мы должны разобраться», — отметил Тимофей КУРАЕВ.

Цена на топливо в Крыму обоснована, — представители АЗС

В свою очередь коммерческий директор крымской сети АЗС «ТЭС» Антон РАСКИН отметил, что в настоящий момент цена на топливо, установленная на заправках компании, обоснована. «Никаких сверхприбылей мы не получаем. У нас очень большие затраты ложатся на паромную переправу: составляющая паромной переправы плюс железная дорога по Крыму (добавляет в себестоимость, прим. Ред.) порядка 2 — 2,5 рублей на каждый литр топлива», — рассказал Антон РАСКИН.

Аналогичные цифры по логистическим наценкам приводит представитель другой крупной сети автозаправочных станций по республике. «Если говорить о московских сетях АЗС, то они, например, помимо доставки, экономят на скалдах — у них нет даже затрат на хранение, потому как

покупают напрямую со складов «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома». Это очень большая экономия», — поделлился своим мнением специалист и отметил, что крымские АЗС покупают бензин у «Росснефти» с уже заложенной маржой.

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Что касается цен на топливо в Краснодарском крае, то они, по словам эксперта, для потребителя лишь на 1 — 1,5 рубля ниже, чем в Крыму. «Если вычесть чудовищную транспортную составляющую для крымского бензина — 2,5 рубля на литр, то топливо здесь для потребителя дешевле, чем в Краснодаре. Сетевики в Крыму даже зачастую урезают собственную прибыль в угоду адекватных цен», — подчеркнул представитель крупной сети АЗС в республике.

Что же, будем надеяться, что представители ФАС и крымских АЗС придут к необходимому консенсусу в ценовой политике, который устроит и предпринимателей, и контролирующие органы, и, главное, самих крымчан.

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