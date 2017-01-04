В течении последних двух месяцев фасад здания «Южного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» активно ремонтировался. По состоянию на сегодняшний день ремонт кровли окончен.

Компанией-подрядчиком выступила фирма «Альтернатива». Работниками была произведена замена кровельного покрытия, частичное восстановление лепных балясин, разборка вентиляционных шахт (и их последующее восстановление), установка оконных блоков и многое другое. Гарантия на выполненные работы составляет 10 лет.

Читайте: Керченский ЮгНИРО реорганизуют в АзНИИРХ до конца года

В декабре 2016 года на портале госзакупок Российской Федерации появился конкурс на замену окон в здании «ЮгНИРО». В тендере могут принимать участие исключительно социально ориентированные некоммерческих организации и субъекты малого предпринимательства. Максимальная стоимость контракта около 1,8 млн рублей. Деньги на ремонт выделяет федеральный бюджет государства. Новые окна в здании должны появится к окончанию марта 2017 года.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

