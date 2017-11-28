ФЦП в Керчи: полигон, «Золотая рыбка» и Митридатские лестницы

В рамках реализации Федеральной целевой программы в проекте бюджета Керчи на ближайшие два года заложено более миллиарда рублей. Об этом сегодня на Публичных слушаниях проекта городского бюджета сообщила начальник финансового управления керченской администрации Галина ПЛУЖНИКОВА.

По её словам, в развитии региона по прежнему остаётся важным аспектом реализация «Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Объём средств в бюджете Керчи на реализацию ФЦП составит в 2018 году – 1 миллиард 343 миллиона 386 тысяч рублей, в 2019 году – 50 миллионов рублей.

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Эти деньги направят на финансирование следующих объектов:

рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов – (в 2018 более 800 миллионов рублей)

сохранение Митридастких лестниц – по 500 миллионов рублей в 2018 и 2019 годах

реконструкцию детского сада №16 «Золотая рыбка» – более 43 миллионов рублей

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