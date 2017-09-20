Федеральные льготники могут выбрать «льготы или деньги»

Пенсионный фонд Керчи сообщает о продлении приёма заявлений от федеральных льготников, которые решили поменять порядок получения льгот в 2018 году.
До 2 октября это можно сделать в Пенсионном фонде и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
Решение о продлении срока подачи заявлений принято в связи с тем, что последний день сентября выпадает на выходной. Тем же, кто порядок не меняет, ничего делать не нужно.
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По вопросу отказа от набора социальных услуг граждане могут обратиться по адресу: шоссе Героев Сталинграда 60/1, каб.1, 7, 8.
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