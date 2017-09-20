Федеральные льготники могут выбрать «льготы или деньги»

Пенсионный фонд Керчи сообщает о продлении приёма заявлений от федеральных льготников, которые решили поменять порядок получения льгот в 2018 году.

До 2 октября это можно сделать в Пенсионном фонде и в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Решение о продлении срока подачи заявлений принято в связи с тем, что последний день сентября выпадает на выходной. Тем же, кто порядок не меняет, ничего делать не нужно.

Читайте: Керченскому Пенсионному фонду нужны сотрудники

По вопросу отказа от набора социальных услуг граждане могут обратиться по адресу: шоссе Героев Сталинграда 60/1, каб.1, 7, 8.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

