Фестиваль ГТО в Керчи: как студенты сдавали нормы

В Керчи прошел фестиваль ГТО среди первокурсников. Спортивное мероприятие состоялось под эгидой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В период с 02 по 16 мая на стадионе «Металлург» и спортивном зале ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум», администрация в лице директора — Краснова В.Ф., совместно с городским центром тестирования ГТО (руководитель — Сельвян К.М.) организовала и провела фестиваль и тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов 1 курса техникума.

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Спортивно – массовое мероприятие прошло под эгидой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В фестивале приняли участие более 100 студентов, которые выполняли нормативы ГТО: бег на 100 м, бег 2, 3 км, подтягивание, отжимания, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, кросс на 3 и 5 км по пересеченной местности, метание спортивного снаряда весом 500 и 700 гр., стрельба из пневматической винтовк, скручивания.

Перед организацией фестиваля была проведена теоретическая работа по регистрации студентов техникума на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В результате проведенного спортивно – массового мероприятия сформирована сборная команда техникума, которая в конце мая примет участие в Республиканском Фестивале ВФСК «ГТО» в г. Симферополе.

Администрация техникума выражает глубокую благодарность городскому Центру тестирования структурного подразделения МБУ ДО «ДЮКФП» в лице руководителя – Сельвян К.М.

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