Фестиваль»Крым Fire Fest»: огненное шоу в Коктебеле

В Коктебеле стартовал междунарный фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest». Сотни любителе феерического шоу посетили первый день яркого мероприятия.

Пылающий огонь, неподдельные эмоции и уникальные представления — все это «Крым Fire Fest». В международном фестивале принимают участие музыканты, художники и конечно же лучшие артисты огненного театра из разных городов.

Организаторами мероприятия выступила Федерации экстремальных видов спорта и Международная академия трюка.

Испокон веков огонь занимал особенное место в жизни человека. Его украшение было большим искусством, овладеть которым дано далеко не каждому. Сегодня же это грандиозное шоу и одно из самых диковинных направлений в искусстве.

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В день открытия на фестивале выступили 4 команды, которые поразили зрителей своими зрелищными выступлениями.

БЕРКАНА (Ростов) — артисты оригинального жанра с 12-летним опытом выступлений. Команда не просто демонстрирует трюки, а рисует в воображении зрителя истории.

ДЖЕТ СЕТ (Воронеж) — запоминающаяся команда с необычным огненным и световым шоу. Артисты успели зарекомендовать себя далеко за пределами родного города.

ФАРЕНГЕЙТ (Донецк) — закалённые огнём артисты команды умеют удивлять. Их огненный эквалайзер «Гидра» поразит вас!

ГЕФЕСТ ШОУ (Евпатория) — молодёжная команда, которая не уступает своим более опытным коллегам. Их объединила любовь к искусству и огню. От этой команды следует ожидать только настоящий драйв и неподдельные эмоции.

Фестиваль продлится ещё несколько дней. Успейте насладиться грандиозным шоу огненного театра и получите заряд эмоций на год вперёд!

«Крым Fire Fest — 2017» ФОТО

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