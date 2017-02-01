Погода в Керчи меняется каждый день: то солнышко светит, то вдруг наступают резкие морозы, как, например, было в конце января. Но уже первые дни февраля обещают порадовать керчан потеплением и солнышком.

Наш прогноз погоды поможет жителям города распланировать свои дела и поездки в зависимости от погодных условий, чтобы не оказаться в неловкой ситуации без зонта или легко одетым в холодную погоду.

Первый день месяца в Керчи будет облачный, но выпадения осадков в виде снега синоптиками не ожидается. Температура воздуха прогреется до минус 1C, хотя ещё вчера на шкале термометра была отметка — минус 7C.

По народным приметам, если в этот день простоит ясная погода или случится капель, то в Керчи можно ожидать раннего наступления весны, а если в вечернее время на небе будет много звёзд, то зима еще долго продержится на улицах города.

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Второго февраля керчан порадует солнышко, которое покажется из-за облаков. Воздуха прогреется до +4C. Скорость ветра будет 5 м/с, возможны небольшие выпадения осадков в виде снега.

В народе 2-го февраля по метелям предсказывают погодные условия на ближайшее время. Если в этот день будет мести метель, то вся неделя Масленицы пройдёт с холодами и метелями. Если в этот день будет пасмурно, то стоит ждать поздних метелей. А если в обеденное время будет солнце, то весну в Керчи можно ожидать раннюю.

Пятница по-настоящему порадует керчан теплом и солнышком. Температура воздуха будет +7C. Весь день будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Будет немного прохладно из-за ветра, который будет дуть со скоростью 7 м/с.

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По народным приметам, если 3 февраля увенчается ясной погодой, то вскоре стоит ожидать наступления весны. Если днём солнце за облака будет прятаться (как и прогнозируется), то фруктовые деревья дадут хорошие плоды. Если на небе покажется молодой месяц, то это предвещает богатый урожай в целом.

В субботу и воскресенье в Керчи ожидаются осадки в виде дождя при плюсовой температуре +5C — +7C.

Итак, первые дни февраля принесут в Керчь долгожданное тепло. Жители нашего города не привыкли к таким морозам, которые наступили в Керчи в последнюю неделю января и с нетерпением ждут солнышка и тепла. Оно будет!

Уважаемые керчане, следите за прогнозом погоды на сайте KerchINFO.com. Обещать хорошую погоду каждый день в Керчи мы не можем, но можем поделиться информацией синоптиков и народной мудростью.

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