Финал «Beauty Body» проекта (видео)

В Керчи состоялся финал «Beauty Body» проекта. Участники продемонстрировали свои результаты и сразились за главные призы.

В течение нескольких месяцев девушки и парни Керчи изнуряли себя сложными тренировками, ограничивали в рационе и регулярно посещали полезные семинары и мастер-классы. Столь суровый график смогли выдержать не все: до финала участников стало меньше.

Победительницей в номинации «Фитнес бикини до 165 см» — АВЕРИНА Валерия

Победу в категории «Фитнес бикини выше 165 см» одержала Юлия СОЛОХА.

Так как до финала проекта дошёл лишь один парень, он автоматически и стал победителем в номинации «Менсфизик» — ПОПУЧЕЕВ Алексей.

Напомним, также в Керчи прошёл Кубок города по бодибилдингу и фитнес бикини.



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