Финал конкурса «Мистер Керчь — 2017» прошел в «Камелоте»

В Керчи прошел первый мужской конкурс красоты «Мистер Керчь – 2017». За звание лучшего боролись 12 керченский парней.
Организаторами конкурса выступила модельная организация «MegaPhotoDay» под руководством Юлии Павликовой и косметическая фирма «Сибирское здоровье».
Парням пришлось вовсе не легко в борьбе за столь престижный титул: регулярные тренировки, обучение танцам (вальс и хип-хоп), позингу, основам дефиле.
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Более того, каждому конкурсанту необходимо было подготовить и творческий номер. В этой области каждый проявлял себя, как мог: фокусы вокал, поварское искусство, фотография, танцы и даже бокс.
Несмотря на то, что победителем стал один парень, каждый из участников получил свой титул, согласно проявленным достоинствам и качествам.
Мистер креатив – Хореев Филипп
Мистер эксклюзив – Бородин Алексей
Мистер сибирское здоровье – Нагодный Павел
Мистер туризм – Аверин Артем
Мистер стиль – Шевченко Даниил
Мистер шарм – Платонов Николай
Мистер фото – Березка Дмитрий
Мистер прогресс – Олег Берлинский
Мистер спорт – Борисов Артур
Мистер талант — Илья Лозов
Достойное третье место одержал Дулов Юрий
Призовое второе место получил Дымчук Алексей
И победителем первого мужского конкурса красоты Керчи – Борисов Артур.
Специальным подарком для победителя стал сертификат на 30 тысяч рублей и приглашение на участие в конкурсе красоты мирового уровня.
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