Финал конкурса «Мистер Керчь — 2017» прошел в «Камелоте»

В Керчи прошел первый мужской конкурс красоты «Мистер Керчь – 2017». За звание лучшего боролись 12 керченский парней.

Организаторами конкурса выступила модельная организация «MegaPhotoDay» под руководством Юлии Павликовой и косметическая фирма «Сибирское здоровье».

Парням пришлось вовсе не легко в борьбе за столь престижный титул: регулярные тренировки, обучение танцам (вальс и хип-хоп), позингу, основам дефиле.

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Более того, каждому конкурсанту необходимо было подготовить и творческий номер. В этой области каждый проявлял себя, как мог: фокусы вокал, поварское искусство, фотография, танцы и даже бокс.

Несмотря на то, что победителем стал один парень, каждый из участников получил свой титул, согласно проявленным достоинствам и качествам.

Мистер креатив – Хореев Филипп

Мистер эксклюзив – Бородин Алексей

Мистер сибирское здоровье – Нагодный Павел

Мистер туризм – Аверин Артем

Мистер стиль – Шевченко Даниил

Мистер шарм – Платонов Николай

Мистер фото – Березка Дмитрий

Мистер прогресс – Олег Берлинский

Мистер спорт – Борисов Артур

Мистер талант — Илья Лозов

Достойное третье место одержал Дулов Юрий

Призовое второе место получил Дымчук Алексей

И победителем первого мужского конкурса красоты Керчи – Борисов Артур.

Специальным подарком для победителя стал сертификат на 30 тысяч рублей и приглашение на участие в конкурсе красоты мирового уровня.

Финал конкурса «Мистер Керчь — 2017» фото

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