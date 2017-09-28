ФК «Кубань» и «Краснодар» делятся опытом построения детских академий с тренерским штабом ФК «Океан»

Профессиональный футбол — это лишь верхушка айсберга, в основе которого находится детский футбол. Работа с детьми с раннего возраста позволяет большим футбольным клубам с уверенностью смотреть в будущее. Именно такое направление развития определил Президент ФК «Океан» КРИШТАЛЬ Олег.

На днях делегация керченского футбольного клуба во главе с главным тренером Детской академии ФК «Океан» Сергеем ЕСИНЫМ и директором детского клуба «Океанчик» Татьяной АДАМЕНКО-БОГДЕЦКОЙ с целью обмена опытом посетили ФК «Кубань» и Детскую академию ФК «Краснодар».

Спортивный директор ФК «Кубань» Евгений КРЯЧИК не только радушно провел экскурсию по спортивной базе клуба, но и разрешил понаблюдать за тренировками молодых футболистов «вживую». Позже специалисты обменялись мнениями и своими наработками в плане подготовки юных спортсменов.

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В Детской академии ФК «Краснодар» делегацию из Керчи встретил Николай ПОБУТА — администратор базовой школы. Керченские тренеры в ходе экскурсии получили возможность ознакомиться с тренировочным процессом Академии, условиями проживания и обучения футболистов, медицинским обеспечением тренировочно процесса.

«Мы получили много полезной информации, наладили связи с признанными специалистами в области воспитания молодых футболистов», – отметил главный тренер Детской академии ФК «Океан» (Керчь) Сергей ЕСИН. «Теперь на базе профессионального футбольного клуба «Океан» и спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» мы будем развивать и воспитывать своих, керченских футболистов. Будем готовить профессионалов спорта!»

Отметим, что с весны 2017 года в Керчи работает уникальный для Крыма детский клуб «Океанчик», где на данный момент занимает более 200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. А с октября этого года начнет работу Детская академия ФК «Океан» (Керчь), где будут заниматься дети и подростки в возрасте от 7 до 12 лет.

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