ФК «Океан-2008» показал, как играть в футбол

В субботу, 22 апреля, юные керченские футболисты в выездном матче одержали победу над своим самым серьезным соперником – ФК «Ленино».
ФК «Ленино» является самым серьезным конкурентом в борьбе за первое место среди юниоров. Но младшая смена «Океана» доказала, что равных им нет. Практически всю игру керченские ребята были на половине поля соперника, и, как результат, уверенная победа 2:0.
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Символично и то, что первый гол, являющийся результатом сплоченных действий командв, забил именно капитан, Александр Потапович. Второй мяч, добивший команду соперников, в сетку ворот вколотил Максим Шахов.
После основной игры, ребята сыграли еще один матч – уже товарищеский. Он закончился с таким же результатом для нашей команды – уверенная победа 2:0.
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