ФК «Океан-2008» стал лучшим на крымском турнире

В Судаке прошел детский футбольный турнир «Кубок Сугдея – 2017». Юные керченские футболисты вернулись домой с победой и главным кубком.
ФК «Океан-2008» принял участие в традиционном детском футбольном турнире «Кубок Сугдея – 2017» в Судаке. После предварительных игр юные керченские футболисты прошли в финал, где сразились с сочинскими футболистами «Юг-Спорт».
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В финальном матче керчане одержали уверенную победу со счётом 3:0.
Индивидуальные призы также не обошли нашу команду. Вратарь керчан Игорь КРОПАНЕВ получил титул лучшего вратаря турнира, а капитан команды Александр ПОТАПОВИЧ стал лучшим полузащитником.
Родительский коллектив команды выражает большую благодарность тренеру ФК «Океан-2008» РОДЧЕНКОВУ Сергею Владимировичу за кропотливую и постоянную заботу и работу с детьми.
Редакция KerchINFO.com также присоединяется к поздравлениям, и желает привозить в родной город с каждым разом все более знаменательные и престижные победы.
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