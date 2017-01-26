ФК «Океан» открывает в Керчи школу для самых юных футболистов

ФК «Океан» (Керчь) открывает в городе школу подготовки для девочек и мальчиков от 3 до 5 лет. Детский футбольный клуб получит название — «Океанчик».
ТРЕНИРОВКИ, ОБЩЕНИЕ & ОБУЧЕНИЕ
Мы хотим сделать свой вклад в воспитание здорового, сильного и счастливого поколения! И делаем это через спорт, а именно через футбол. Очень важно, что это вид спорта являются самым адаптивным для детей, наиболее эффективно справляется с задачей комплексного развития.
В нашем клубе проводятся занятия по футболу для детей 3– 5 лет (мальчиков и девочек). Почему именно такой возраст? По результатам исследований ученых этот период назван стадией «открытого лотоса». В этом возрасте в ребенке просыпается наибольшая активность, а значит основное, что требуется от родителей – это направить эту энергию в нужное русло. Именно в этот период очень важно заложить правильный фундамент личностного роста Вашего ребенка. Кроме того, футбол – это еще и командный вид спорта, который научит ребенка общаться и взаимодействовать с другими детьми.
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Главной особенностью нашего клуба является уникальная программа, разработанная специально для каждой возрастной категории. Все занятия проходят в профессиональных залах с искусственным покрытием, которые повышают безопасность, и снижают возможность получения травм.
Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений естественно интегрированных в занятия. В рамках такого процесса привлечены специалисты : менеджер, педагог, детский психолог, врач спортивной медицины. Все занятия проходят в игровой форме которая наиболее восприимчива для детей данного возраста. Мы хотим обеспечить наилучшие и безопасные условия для проведения занятий.
НАША КОМАНДА
Мы очень серьезно относимся к подбору наставников для детей. Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений естественно интегрированных в занятия. В рамках такого процесса привлечены специалисты и эксперты, педагоги-тренеры, которые находят индивидуальный подход к Вашему ребенку и передают все свои умения. И, что немаловажно, наши тренеры – добрые и любящие, настоящие друзья для маленьких чемпионов.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Занятия в ФК «Океанчик» безопасны для детей! Каждое занятие по футболу проходит вместе с одним-двумя профессиональными тренерами в комфортном помещении. Покрытие поля — гипоаллергенное, а инвентарь – современный и яркий, что позволяет держать во внимании самых маленьких воспитанников клуба.
Наш клуб позаботился и о безопасности помещений. У нас соблюдены все требования пожарной и санитарной безопасности.
ФК «Океанчик» — это самая младшая группа подготовки футбольного клуба «Океан» (Керчь), участника Премьер лиги Крымского футбольного союза.
Тренерский, медицинский и управленческий персонал футбольного клуба «Океан» (Керчь) обеспечивает для ваших детей:
- качественную спортивную подготовку;
- обучиться техническим навыкам игры в футбол и стать чемпионом;
- привитие любви к спорту и здоровому образу жизни;
- умение работать в команде и уважать друг друга;
- формирует у детей спортивный и боевой дух;
- обучение основным техническим навыкам игры, а также на развитие индивидуальных способностей и качеств;
- гармоничное развитие как физически, так и эмоционально;
- мотивируем на новые свершения — дарим подарки и бонусы.
Самый важный аспект в нашей подготовке: все упражнения на тренировке проходят с мячом, это позволяет с максимальной пользой проводить тренировку
Наши преимущества:
- Тренировки проходят на стадионе им 50-лет «Октября»
- Наши тренера — профессионалы с успешным футбольным опытом
- Удобное время тренировок
- Современный инвентарь и экипировка
- Уникальные методики
- Индивидуальный подход к каждому ребенку
- Привитие воли к победе и навыков командной игры
- Гармоничное физическое развитие ребенка
- Численность группы 5-8 человек, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребенку
- Все малыши занимаются в группе своей возрастной категории
- Занятия проходят два раза в неделю, длительностью 45 мин. каждое
- Ваши дети становятся полноправными членами ФК «Океан» Керчь
Возраст набора детей 3-5 лет (мальчики и девочки)
Контактный телефон +79787656548