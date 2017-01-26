ФК «Океан» открывает в Керчи школу для самых юных футболистов

ФК «Океан» (Керчь) открывает в городе школу подготовки для девочек и мальчиков от 3 до 5 лет. Детский футбольный клуб получит название — «Океанчик».

ТРЕНИРОВКИ, ОБЩЕНИЕ & ОБУЧЕНИЕ

Мы хотим сделать свой вклад в воспитание здорового, сильного и счастливого поколения! И делаем это через спорт, а именно через футбол. Очень важно, что это вид спорта являются самым адаптивным для детей, наиболее эффективно справляется с задачей комплексного развития.

В нашем клубе проводятся занятия по футболу для детей 3– 5 лет (мальчиков и девочек). Почему именно такой возраст? По результатам исследований ученых этот период назван стадией «открытого лотоса». В этом возрасте в ребенке просыпается наибольшая активность, а значит основное, что требуется от родителей – это направить эту энергию в нужное русло. Именно в этот период очень важно заложить правильный фундамент личностного роста Вашего ребенка. Кроме того, футбол – это еще и командный вид спорта, который научит ребенка общаться и взаимодействовать с другими детьми.

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Главной особенностью нашего клуба является уникальная программа, разработанная специально для каждой возрастной категории. Все занятия проходят в профессиональных залах с искусственным покрытием, которые повышают безопасность, и снижают возможность получения травм.

Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений естественно интегрированных в занятия. В рамках такого процесса привлечены специалисты : менеджер, педагог, детский психолог, врач спортивной медицины. Все занятия проходят в игровой форме которая наиболее восприимчива для детей данного возраста. Мы хотим обеспечить наилучшие и безопасные условия для проведения занятий.

НАША КОМАНДА

Мы очень серьезно относимся к подбору наставников для детей. Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений естественно интегрированных в занятия. В рамках такого процесса привлечены специалисты и эксперты, педагоги-тренеры, которые находят индивидуальный подход к Вашему ребенку и передают все свои умения. И, что немаловажно, наши тренеры – добрые и любящие, настоящие друзья для маленьких чемпионов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Занятия в ФК «Океанчик» безопасны для детей! Каждое занятие по футболу проходит вместе с одним-двумя профессиональными тренерами в комфортном помещении. Покрытие поля — гипоаллергенное, а инвентарь – современный и яркий, что позволяет держать во внимании самых маленьких воспитанников клуба.

Наш клуб позаботился и о безопасности помещений. У нас соблюдены все требования пожарной и санитарной безопасности.

ФК «Океанчик» — это самая младшая группа подготовки футбольного клуба «Океан» (Керчь), участника Премьер лиги Крымского футбольного союза.

Тренерский, медицинский и управленческий персонал футбольного клуба «Океан» (Керчь) обеспечивает для ваших детей:

качественную спортивную подготовку;

обучиться техническим навыкам игры в футбол и стать чемпионом;

привитие любви к спорту и здоровому образу жизни;

умение работать в команде и уважать друг друга;

формирует у детей спортивный и боевой дух;

обучение основным техническим навыкам игры, а также на развитие индивидуальных способностей и качеств;

гармоничное развитие как физически, так и эмоционально;

мотивируем на новые свершения — дарим подарки и бонусы.

Самый важный аспект в нашей подготовке: все упражнения на тренировке проходят с мячом, это позволяет с максимальной пользой проводить тренировку

Наши преимущества:

Тренировки проходят на стадионе им 50-лет «Октября» Наши тренера — профессионалы с успешным футбольным опытом Удобное время тренировок Современный инвентарь и экипировка Уникальные методики Индивидуальный подход к каждому ребенку Привитие воли к победе и навыков командной игры Гармоничное физическое развитие ребенка Численность группы 5-8 человек, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребенку Все малыши занимаются в группе своей возрастной категории Занятия проходят два раза в неделю, длительностью 45 мин. каждое Ваши дети становятся полноправными членами ФК «Океан» Керчь

Возраст набора детей 3-5 лет (мальчики и девочки)

Контактный телефон +79787656548

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