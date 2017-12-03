Форт Тотлебен – самая недооцененная крепость Крыма

Кого на Тавриде удивишь крепостью? Подобные достопримечательности Крыма многочисленны, войны часто «навещали» эту благодатную землю, необходимо было защищаться. Но крепость «Керчь» знатоки называют самой крупной на полуострове.

Как строилось укрепление?

Крепость «Керчь», или «форт Тотлебен», находится на южных окраинах города, занимая площадь около 400 га на мысе Ак-Бурун. Первое укрепление появилось здесь в конце XVIII века, место для него выбирал сам Суворов, инспектировавший южные окраины империи. В те времена тут установили несколько артиллерийских батарей, а сам фортификационный комплекс назвали Павловским.

В период Крымской войны французы захватили его, правда, фактически без боя. Русские взорвали пушки и ушли, потому что существовала угроза окружения. Французские войска создали здесь свой военный лагерь. После войны Александр II стремился укрепить вход в Азовское море, поэтому принято решение построить в узкой части Керченского пролива новую крепость, которая контролировала бы движение судов в этом районе. Выбор пал на бывшее Павловское укрепление.

Весь ход строительства осуществлялся под руководством выдающегося инженера, снискавшего себе славу при обороне Севастополя – генерал-лейтенанта Эдуарда Тотлебена. Он пользовался уважением царя и тот велел впоследствии назвать крепость именем этого человека. Вышло так, что крепость не участвовала в серьезных боях до Второй мировой войны, когда сыграла главную роль в защите Керчи и всего Крыма.

Современность достопримечательности

Форт «Тотлебен» специально построен так, что его почти не видно издалека: строения – а всего их более двух сотен – надежно зарыты в землю. Сейчас он заброшен, требует серьезной реставрации. Подъезды к нему заросли травой, укрепления, находящиеся снаружи, тоже покрыты бурьяном.

Впрочем, местные энтузиасты пытаются хоть что-то сделать для популяризации этого шедевра фортификационных сооружений на русской земле. Так, тут установлены таблички с информацией, работают экскурсоводы, водящие по крепостной территории организованные группы.

Экскурсия по форту «Тотлебен»

А разгуляться есть где! Как уже сообщалось, крепость эта – наибольшая в Крыму. Помимо наземных сооружений, в ее составе находятся и многие километры подземелий, отдельные до сегодня даже не исследованы – вход в них затруднен завалами. На территории найдено и находят до сих пор много боеприпасов минувшей войны, невзорвавшиеся снаряды и бомбы.

Посещение крепости будет интересно тем людям, которые увлекаются историей войн. Здесь можно посмотреть пороховые склады, огромный крепостной ров, множество солдатских казарм, контрминные галереи. Многие объекты, особенно те, что сооружены под землей, находятся в не разрушенном состоянии.

«Керчь» входит в структуру Керченского историко-культурного заповедника. Она плохо видна на поверхности земли и, учитывая ее сохранность, размеры, историческое значение, можно сказать, что она незаслуженно «освещена» современниками. Возможно, это не только самая большая, но и самая недооцененная крепость Крыма! Об этом и не только пишет портал http://krymania.ru/

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