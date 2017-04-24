Форум в Ялте: результаты для Керчи

За III Ялтинским международным экономическим форумом следил весь регион. Ведь на этом мероприятии решались принципиально важные вопросы для Крыма, касающиеся его дальнейшего развития и более глубокой интеграции в Российскую Федерацию.

Не забыли на форуме и про Керчь. Проекты, которые уже реализуются или будут реализовывать в будущем активно обсуждались, стали одной из тем ЯМЭФ.

Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида», автоподходы к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

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Так, стало известно, что паромы Керченской переправы могут поменять свой маршрут по причине активной фазы строительства моста в Крым.

«Возможно, будет принято решение разграничить грузопотоки: пассажиры и автобусы будут следовать по маршруту Крым — Порт Кавказ, то есть по короткому пути, грузовые суда могут идти через порт Камыш-Бурум в районе Керчи», — отметил председатель совета ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пури.

В число крупнейших инвестпроектов, представленных в рамках форума, попал и завод по производству стеклотары в Керчи.

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Инициатор проекта — Консалтинговая компания «Севастопольинвест». С открытием завода в городе будет дополнительно создано 225 рабочих мест. К тому же проектом предусмотрено строительство двух домов для работников предприятия.

Особое место на форуме по праву занял макет будущего Керченского моста. К нему было приковано всеобщее внимание. Стендом с транспортным переходом через Керенский пролив заинтересовался и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. Некоторые детали проекта в ходе форума обсуждались в рабочем режиме.

Следует отметить, что III Ялтинский международный экономический форум был крайне удачным. Сумма контрактов, заключённых в ходе форума, превысила 100 млрд рублей.

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