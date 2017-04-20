Фото и эксклюзивное видео со строительства Керченского моста

Непогода в Керчи отступила, выглянуло солнце, и журналисты сайта KerchINFO.com вновь посетили технологическую площадку «Керчь», чтобы своими глазами увидеть изменения на строительстве моста в Крым.
На самой ТП «Керчь» продолжает засыпка внутреннего бассейна.
Понемногу растет серп судоходного пролета железнодорожного моста. Строителя моста в Крым принялись за четвертый ярус этой важной конструкции, которая уже летом этого года будет установлена на фарватере Керченского пролива.
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Совсем скоро начнет свою работу еще один подъемный кран, который уже практически смонтирован.
На фарватера продолжается работа по созданию фарватерных опор. Пресс-служба Керченского моста провела прямую трансляцию технологического процесса по вязке армокаркаса ростверка фарватерной опоры 252.
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