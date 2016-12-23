Журналисты KerchINFO.com побывали сегодня на строительстве Керченского моста.
Работа кипит в привычном темпе, в акватории продолжается работа большого количества кранов разной грузоподъемности, которые осуществляют транспортировку и установку необходимых элементов моста.
Также продолжается сборка арки, к установке на фарватер Керченского пролива которой приступят летом следующего года.
Читайте: Путин: «Я придумал строить этот мост»
Напомним, движение автомобилей по мосту планируют пустить уже в декабре 2018 года, железнодорожные пути начнут функционировать в 2019 году.