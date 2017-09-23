Фото Керченского моста: морское многоборье на фоне «Стройки века»

Совсем недавно «Стройка века» порадовала россиян интересными новостями: автодорожная арка Керченского моста начала свое движение. Однако погода значительно ухудшилась и процесс подготовки арки к транспортировке «замер».
В ожидании новостей со строительной площадки Керченского моста, редакция сайта КерчьИНФО предлагает своим читателям насладиться уникальными фотографиями транспортного перехода через Керченский пролив, сделанными с необычного ракурса.
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Морская база КГМТУ – объект закрытый. Попасть сюда в обычный день простому человеку не под силу. Однако сегодня на территории базы проходят соревнования по морскому многоборью среди керченских студентов-моряков, вход на которые абсолютно свободен.
Пользуясь случаем, журналисты сайта КерчьИНФО сделали несколько уникальных кадров Керченского моста с необычного ракурса.
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