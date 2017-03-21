Фото Керченского моста от Дани Глухова

Сегодня дружная команда сайта KerchINFO.com стала на одного человека больше. К нам присоединился керченский блогер Даня Глухов, известный своими фотографиями Керченского моста.

Начав как любитель, Даня с каждой фотосессией строительства моста в Крым становился все более профессиональным фотографом и журналистом. Постепенно керченский блогер обзавелся более качественной фототехникой. В этом ему помогли все те, кто постоянно следит за ходом «стройки века», собрав деньги на более «дальнозоркий» объектив.

Как и сайт КерчьИНФО, Даня Глухов постоянно на связи со своими подписчиками. Он фотографирует самые «горячие» точки стройки, делает панорамные фото и разбирается в хитросплетениях труб, свай и других важных частей Крымского моста.

Теперь вы можете увидеть все свежие и новые фотографии Керченского моста Дани Глухова на сайте КерчьИНФО!

Керченский мост 21 марта фото от Дани Глухова



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