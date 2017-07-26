Фото Керченского моста с катера

В Керчи продолжается «Стройка века». Мост, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией, растет буквально «на глазах».
Грандиозная конструкция войдет в эксплуатацию уже в конце 2018 года. Передвигаться по мосту сможет автомобильный и железнодорожный транспорт. Длина Керченского моста составит 19 км, что является рекордной цифрой для России. Активные работы ведутся круглосуточно по всей длине сооружения.
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На ближайшее время запланировано соединение автомобильной арки. Уже в августе произойдет транспортировка арок на фарватер.
Журналист сайта КерчьИНФО побывал на поднятии боевого катера времен ВОВ со дна Керченского пролива. Экспедиция организована Министерством обороны РФ в Керченском проливе.
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