Фото Керченского моста с катера

В Керчи продолжается «Стройка века». Мост, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией, растет буквально «на глазах».

Грандиозная конструкция войдет в эксплуатацию уже в конце 2018 года. Передвигаться по мосту сможет автомобильный и железнодорожный транспорт. Длина Керченского моста составит 19 км, что является рекордной цифрой для России. Активные работы ведутся круглосуточно по всей длине сооружения.

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На ближайшее время запланировано соединение автомобильной арки. Уже в августе произойдет транспортировка арок на фарватер.

Журналист сайта КерчьИНФО побывал на поднятии боевого катера времен ВОВ со дна Керченского пролива. Экспедиция организована Министерством обороны РФ в Керченском проливе.

Фото Керченского моста с катера

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