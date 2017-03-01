Фото Керченского моста с парома

Керченский пролив ежедневно пересекают сотни и тысячи пассажиров на пароме. Во время этого небольшого путешествия у них появляется возможность не только насладиться пейзажами крымского побережья, но и полюбоваться на строительство Керченского моста.
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Читатель KerchINFO.com вчера переправлялся на пароме грузовой паромной линии и поделился с нами фотографиями. Именно таким сейчас видят мост те, кто переправляется на паромах грузовой паромной линии.
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