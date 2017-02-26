Фотостудия «5 ОКОН» присоединилась к неделе добрых дел

В рамках недели добрых дел, объявленной ранее в Керчи, фотостудия «5 ОКОН» подарила детям с ограниченными возможностями профессиональные фотосессии в интерьерных декорациях.
Ребята смогли почувствовать себя настоящими фотомоделями, обучались позированию и незаметно для себя избавлялись от скованности и стеснения. К тому же, такая фотосессия оказалась праздником не только для малышей, но и для их родителей, ведь предоставленный подарок — первый в своем роде и неожиданный.
«Когда нам сказали, что нам приглашают на фотосессию, мы очень удивились и обрадовались. Потому что у нас обычно нет такой возможности. А это просто какой-то праздник, и дети такие счастливые. Для них это ново. Мы остались в восторге от процесса, от красивых декораций. Теперь с нетерпением ждем фотографии», — отметила одна из родительниц.
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Организатором благотворительной акции выступила директор студии Анна Карпенко. По ее словам, это возможность не только сделать особенных детей счастливее, но и вдохновить на добро других.
«Мне очень хочется помогать людям стать счастливее. Очень часто для того, чтоб кого-то сделать хотя бы чуточку счастливее, не так много надо. У каждого из нас есть множество способностей, умений, талантов и возможностей — мы можем просто избытком этого делиться с другими, даря им радость», — отметила Анна.
Как отметила руководитель городского общества инвалидов Марина Мамуль, команда фотостудии одной из первых откликнулась на акцию «Неделя добрых дел».
Фотостудия «5 ОКОН» в рамках «Недели добрых дел» провела для керченских детей с ограниченными возможностями профессиональную фотосессию.
Как ранее сообщал сайт KerchINFO.com, 17 февраля, в «День спонтанного проявления доброты» в Керчи стартовала...
«Мы безгранично благодарны им за такой подарок. Дети улыбались, пытались сами фотографировать на телефоны. Теперь у них на память останутся такие красивые снимки, это для них большая радость. Нам очень все понравилось», — отметила Мамуль.
В знак благодарности и признательности представители общества инвалидов подарили фотостудии бумажные открытки в форме солнышек. По словам Мамуль, они являются символом доброты и в дальнейшем будут вручаться тем, кто отличится добрым делом.