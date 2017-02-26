Фотостудия «5 ОКОН» присоединилась к неделе добрых дел

В рамках недели добрых дел, объявленной ранее в Керчи, фотостудия «5 ОКОН» подарила детям с ограниченными возможностями профессиональные фотосессии в интерьерных декорациях.

Ребята смогли почувствовать себя настоящими фотомоделями, обучались позированию и незаметно для себя избавлялись от скованности и стеснения. К тому же, такая фотосессия оказалась праздником не только для малышей, но и для их родителей, ведь предоставленный подарок — первый в своем роде и неожиданный.

«Когда нам сказали, что нам приглашают на фотосессию, мы очень удивились и обрадовались. Потому что у нас обычно нет такой возможности. А это просто какой-то праздник, и дети такие счастливые. Для них это ново. Мы остались в восторге от процесса, от красивых декораций. Теперь с нетерпением ждем фотографии», — отметила одна из родительниц.

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Организатором благотворительной акции выступила директор студии Анна Карпенко. По ее словам, это возможность не только сделать особенных детей счастливее, но и вдохновить на добро других.

«Мне очень хочется помогать людям стать счастливее. Очень часто для того, чтоб кого-то сделать хотя бы чуточку счастливее, не так много надо. У каждого из нас есть множество способностей, умений, талантов и возможностей — мы можем просто избытком этого делиться с другими, даря им радость», — отметила Анна.

Как отметила руководитель городского общества инвалидов Марина Мамуль, команда фотостудии одной из первых откликнулась на акцию «Неделя добрых дел».

«Мы безгранично благодарны им за такой подарок. Дети улыбались, пытались сами фотографировать на телефоны. Теперь у них на память останутся такие красивые снимки, это для них большая радость. Нам очень все понравилось», — отметила Мамуль.

В знак благодарности и признательности представители общества инвалидов подарили фотостудии бумажные открытки в форме солнышек. По словам Мамуль, они являются символом доброты и в дальнейшем будут вручаться тем, кто отличится добрым делом.

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