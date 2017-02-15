Французская техника на строительстве Керченского моста

Вибропогружатель PTC 65HDSL работает в Керчи на «стройке века». Французская техника функционирует на строительстве сооружений свайных оснований для будущего Керченского моста.

Основная рабочая задача машины — погружение свай для возведения моста, который соединит полуостров с материковой частью России. В рамках проекта производится погружение опорных трубчатых свай диаметром 1420 мм различной длины. На первоначальных этапах производится бурение почвы.

Спецтехника ускоряет процесс вбивания свай в донные породы, ил, песчаные слои с органическими примесями и суглинки. В данных грунтах вибропогружатель РТС 65HDSL показывает превосходную эффективность, погружая секции свай данного типа со скоростью более 8 метров в минуту. Данное видео показывает реальную скорость работы спецтехники.

Вибропогружатель PTC 65HDSL смонтирован в свободном подвесе на кране, оснащен энергетической станцией и зажимным наголовником.

Спецтехника работает по стандартной модификации, под углом до 15 градусов. Часть свай погружается под углом в 12 градусов. При необходимости проведения работ под углами 15-45 градусов используется. С помощью запатентованной разработки возможно также проведение работ под углами 15 — 45 градусов.

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Специальная конструкция редуктора позволяет на 100% использовать ресурсы машины и предотвращает перегрев.

Напомним, что главная транспортная артерия Крыма будет иметь длину 19 километров. Строящийся транспортный переход через Керченский пролив будет возведён с железнодорожным и автодорожным проездами к нему. Будущий мост призван разгрузить транспортную сеть и улучшить логистику всего полуострова, и способствовать дальнейшему экономическому развитию всей России.

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