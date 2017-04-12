Фронтовики поделились воспоминаниями с детьми

В библиотеке им. Белинского состоялся круглый стол, посвященный 73-й годовщине освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы назвали мероприятие «Освобождение Керчи. Живая память». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций города, а также учащиеся керченских школ.

В начале собрания присутствующим был продемонстрирован видеоролик, повествующий об освобождении нашего города от немцев. Следом слово передали ветерану и непосредственному участнику боев за Керчь Александру ЛУБЕНЦОВУ. Он поделился с присутствующими своими воспоминаниями, и рассказал несколько историй из военного прошлого.

«Тяжелее всего было смотреть на Багеровский ров, когда он весь был засыпан трупами, а с самого верха лежали убитые дети 3-4-х лет. Тогда матросы, которые были с нами, клялись отомстить за этих детей», — рассказал он.

Следом слово взял председатель совета ветеранов Керчи Николай КИТИКОВ. Он поздравил всех с прошедшей годовщиной освобождения и подчеркнул, что молодежь не должна забывать тех людей, которые сделали все возможное, чтобы освободить нашу землю от врага. Кроме того он пожелал ребятам любить и защищать свою Родину, а также пожелал успешного окончания учебного года.

Читайте: Как в Керчи прошёл День освобождения

Сейчас в живых осталось всего восемь ветеранов, хотя в 2010 году их было 63 человека. «Это — потери в мирное время», – подчеркнули организаторы.

С интересом ребята слушали и воспоминания еще одного участника освобождения Керчи – Степана МОРГУНА. Он прошел всю войну, дошел до Эльбы, пехотинец, десантник, и, как говориться, «родившийся в рубашке» человек. Он ни разу не был ранен, хотя все время был на передовой.

Круглый стол проходил в форме живого диалога, и присутствующие школьники не упустили уникальную возможность пообщаться с фронтовиками.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

