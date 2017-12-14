ФСБ «накрыли» добытчиков песка в Багерово

Крымские пограничники задержали группу лиц, которые незаконно добывали песок на территории бывшего военного аэродрома в районе Багерово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым установили число и личности участников преступной группы. Несколько россиян добывали, переправляли и сбывали природные ресурсы, тем самым нарушая российское законодательство в пограничной и экологической сферах. Пограничники задержали с поличным восемь человек преступной группы и изъяли 170 тонн песчано-гравийной смеси, а также 6 единиц техники.

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По предварительной оценке, незаконные добытчики нанесли государству ущерб в приблизительно 23 миллиона рублей. С материалами по делу разбираются правоохранительные органы, по результатам их проверок, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.



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