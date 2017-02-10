В центральной части Керчи образовались пробки. Их спровоцировали грузовые машины, которые следуют из накопителя в порт Крым.

В центральной части Керчи — пробки. Они образовались в результате длительной остановки движения на Керченской паромной переправе и грузовой линии. Наибольший трафик сосредоточился на улице маршала Ерёменко, в той части, где она переходит в ул. Горького (район Центрального Рынка).

В накопителе «Аэропорт» из-за шторма и перерыва в работе паромной переправы скопилось большое количество многотоннажных автомобилей. Дальнобойщики оказались в простое на 36 часов. После возобновления движения паромов, автомобили в большом количестве направились в порт, чем спровоцировали серьёзные заторы.

Кто виноват в том, что через центр Керчи не налажено движение грузового транспорта, еще предстоит выяснить журналистам KerchINFO.com.

Очевидно одно, что в результате несогласованных действий работников накопителя, паромной переправы и работников ГИББД постоянно страдают жители Керчи.

Кроме того, журналисты KerchINFO.com обращают внимание на то, что дорога по маршруту движения транспортных средств на паромную переправу снова пришла в негодность.

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Ямочный ремонт оказался никуда не годным способом привести дороги в порядок.

Ситуацию в городе могла бы спасти объездная дорога, но в конце 2016 года было принято решение о нецелесообразности ее строительства.

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