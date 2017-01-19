Полузащитник ФК «Океан» Артём Щербак к началу командных сборов восстановился после надрыва связки коленного сустава.

В то время, как его товарищи отдыхали во время зимнего отпуска, Артём усиленно тренировался в бассейне и тренажёрном зале, занимался по индивидуальной программе с массажистом. Спортивный врач клуба Владислав Вохминцев считает, что Артём на зимних сборах уже сможет тренироваться в общей группе.

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Редакция сайта KerchINFO.com желает Артёму крепкого здоровья, а футболистов ФК «Океан» поздравляет с началом весенней части чемпионата.

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