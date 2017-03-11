Футболисты керченского «Океана» побывали на смотровой площадке Керченского моста

Воспользовавшись паузой в только что продолжившемся после зимней паузы чемпионате Премьер лиги Крымского футбольного союза, футболисты и тренерский штаб ФК «Океан» (Керчь) посетили смотровую площадку Керченского моста.

Не отказали себе в удовольствии посмотреть за ходом «стройки века» Президент клуба Олег Кришталь и генеральный директор Евгений Адаменко. Вместе с футболистами на смотровой площадке в свой выходной день побывала Лариса Щербула — председатель городского Совета депутатов.

Читайте: Вместо футбольного поля стадион получил грамоту

Сделав несколько совместных фото на фоне гигантской стройки, футболисты отправились на двухсторонний матч, чтобы заполнить паузу в официальном календаре чемпионата Премьер лиги КФС.

Первый домашний поединок весенней части первенства Премьер лиги состоится 19 марта в 15:00 на стадионе имени 50-летия Октября. Соперником керчан станет ФК «КФУ-Бахчисарай».

Приглашаем всех керчан на стадион поддержать наш любимый ФК «Океан»!



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

