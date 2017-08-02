Футболисты «Океана» одержали первую победу на сборах

Первую победу на учебно-тренировочных сборах одержали футболисты керченского «Океана». В контрольном матче со сборной города Керчь была зафиксирована убедительная победа профессиональных футболистов над любителями со счетом 4:0.

Матч состоялся 1 августа в рамках подготовки «Океана» к новому футбольному сезону, стартующему 19 августа. На поле стадиона имени 50-летия Октября по ходу матча вышли все, находящиеся на просмотре, футболисты Олега ЛЕЩИНСКОГО. Главный тренер «Океана» проверил различные сочетания игроков на поле, делал обратные замены. Отметим, что в составе сборной города играли бывшие «моряки» Сергей РЕШЕТКИН и Виктор ПОПОВ.

Матч начался в невысоком темпе, сказалась летняя жара. Однако это не помешало уже на первых минутах отличиться забитым мячом Игорю ЗУБКО, который оказался расторопнее всех в штрафной соперника. Забив еще два мяча (голами отметились игроки, находящиеся на просмотре), «Океан» успокоился и позволил сопернику создать несколько голевых моментов. Первый тайм так и закончился со счетом 3:0.

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Из множества голевых моментов второго тайма, футболисты «Океана» довольствовались лишь одним голом. Матч завершился со счетом 4:0.

Учебно-тренировочный сбор команды продолжается. 9 августа запланирована контрольная игра с ФК «Кафа» (Феодосия). По предварительным данным этот матч состоится в Керчи, а 12 августа керчане померятся силами с ФК «ТСК-Таврия».

Напомним, что завтра, 3 августа, состоится жеребьевка 3-го чемпионата Премьер лиги Крымского футбольного союза (со специальным статусом), по итогам которой мы узнаем расписание игр на ближайшие 6 месяцев футбольного сезона 2017-2018.

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