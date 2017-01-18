Футбольный клуб «Океан» готовится к весенней части чемпионата

Футболисты ФК «Океан» (Керчь) в ближайшие дни выйдут на тренировочные сборы, чтобы подготовиться к весенней части чемпионата Крымского футбольного союза.

Несмотря на то, что с 1 декабря футболисты ФК «Океан» находились в зимнем отпуске, жизнедеятельность и работа в клубе не прекращалась. Медицинский персонал клуба работал над восстановлением травмированных игроков, тренерский штаб во главе с тренером и спортивным директором занимался селекционной работой и подбирал потенциальных новичков, планировал ближайшие тренировочные сборы. На стадионе имени 50-летия Октября тем временем приводилась в порядок инфраструктура: стадион, футбольное поле, раздевалки.

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Первый тренировочный сбор начнётся уже через несколько дней с углублённого медицинского осмотра игроков. Также стоит задача из 15 потенциальных кандидатов выбрать 10 наиболее достойных для дальнейшего сотрудничества.

В лазарете ФК «Океан» сейчас находятся два травмированных игрока: Артём Щербак и Тимур Шадрин. Артём уже практически восстановился после надрыва связки коленного сустава и надеется на ближайших сборах приступить к полноценным тренировкам в общей группе. Вместо зимнего отпуска Артём занимался по индивидуальной программе с массажистом, посещал бассейн и тренажёрный зал спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ». Тимур после тяжёлой травмы (разрыв передней крестообразной связки) и перенесённой операции пока тренироваться не может и занимается по индивидуальной программе в бассейне.

— После оперативного вмешательства восстановление Тимура идёт с опережением графика,- рассказывает журналисту сайта KerchINFO.com спортивный врач клуба Владислав Вохминцев,- но полностью он будет готов не раньше мая месяца этого года.

С 19 января все игроки ФК «Океан» и потенциальные новички клуба пройдут углублённое медицинское обследование и приступят к первому в этом году тренировочному сбору, который пройдёт в Керчи на территории спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

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