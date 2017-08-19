Футбольный матч с участием ФК «Океан» станет настоящим праздником

Сегодня, 19 августа, в Керчи на поле стадиона имени 50-летия Октября состоится футбольный матч. За победу будут сражаться две крымские команды: керченский ФК «Океан» и ФК «Крымтеплица» из Молодежного.

Матч приурочен к открытию нового футбольного сезона. Таким образом, III-ий Чемпионат Премьер лиги по футболу, который проводит Крымский футбольный союз (со специальным статусом) стартует именно в Керчи.

Спортивное мероприятие будет носить торжественный характер. Непосредственно перед игрой для керченских болельщиков с поздравительной речью в честь открытия сезона выступит Глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН и Президент Крымского футбольного союза Юрий ВЕТОХА.

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Кроме того, перед началом матча и во время перерыва керчан порадуют своими выступлениями творческие коллективы города.

Также для самых юных болельщиков на территории стадиона во время игры будут работать аквагримеры, которые смогут разрисовать в спортивной тематике лицо каждого желающего.

Таким образом, мы видим, что керченский футбольный клуб «Океан» непрерывно развивается и стремится к лучшему, превращая футбольные матчи из спортивных мероприятий в торжества, интересные для всего города.

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