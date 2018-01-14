Керченские футболисты-ветераны сыграли в «Москве»

В эту субботу в керченском санатории «Москва» прошёл футбольный турнир среди ветеранов «Рождественские встречи». Поиграть в мяч вышли «заливчане», «океановцы», а также чиновники и предприниматели. Обязательное условие турнира – возрастная планка – более 35 лет (самому старшему игравшему футболисту – 60 лет! – прим.ред.).

Как рассказал журналистам КерчьИНФО один из организаторов турнира, керченский футбольный судья Денис КОРАБЛЁВ, идея соревнований исходила от общественности старшего поколения – даже непрофессионалов «тянет» в футбол и хочется играть. Идею поддержала керченская Федерация футбола и городская Администрация.

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Турнир для четырёх команд решили провести за один день: два полуфинала, финал и матч за третье место.

«В первом полуфинале команда «Войковец» встретилась с командой «Верность» (ФК «Океан»). В основное время сыграли 2:2, в серии после матчевых пенальти более удачливей оказалась команда «Верность», которая со счётом 2:0 победила команду соперников. Во втором полуфинале команда «Залив» встретилась с командой горисполкома «XXL» (туда вошли в том числе Николай ЗЕЛЕНКЕВИЧ, Сергей АЛЕКСАНДРОВ и Андрей РЫЖКО). Заливчане проиграли со счётом 4:1.

В финале команда «XXL» вновь со счетом 4:1 победила команду «Верность» и стала победителем турнира! Судил соревнования Сергей ВИНОКУРОВ» – уточнил Денис КОРАБЛЁВ.

По мнению главы Администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА, в первую очередь турнир проводился для популяризации спорта:

«У нас в городе спорт №1 – это футбол. В Керчи он представлен достаточно широко. Однако идею турнира для тех, кому за 35, мы с радостью поддержали».

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В планах керченской Федерации по футболу, а также городской Администрации, чемпионат по мини-футболу, в котором участвовали бы ветеранские команды, сделать регулярным.



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