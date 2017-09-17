Гала-концерт на набережной Керчи: Найк Борзов и легендарные «Цветы»

В Керчи отгремел большой концерт в честь Дня города. На набережной прозвучали хиты для всех поколений.
На протяжении всего дня Керчь праздновала свой День рожденья. В разных районах города работали несколько площадок с разнообразными концертными программами. Жители и гости города смогли познакомиться с деятельностью творческих коллективов Керчи, талантливых мастеров, фотографов и живописцев.
Кульминацией праздничного дня стал концерт на сцене, которая была установлена на водной станции.
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Программу открывал московский исполнитель Найк Борзов – советский и российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен. Наиболее популярными хитами автора являются «Лошадка», «Одна она» и другие.
Также гостей удивил экспериментальный театр GEFESTshow из Евпатории с необычным световым шоу.
Хэдлайнером концерта стала группа Стаса Намина «Цветы». Легендарные хиты не оставили равнодушной публику. Керчане подпевали строчки из любимых песен, танцевали и снимали артистов на мобильные телефоны.
Настроение не смогла испортить и техническая заминка, которая произошла во время концерта.
Приятной изюминкой вечера стал яркий салют с горы Митридат, который разноцветными огнями озарил керченский небосвод.
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