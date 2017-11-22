Галина Мазилова: «Мы не хотим передавать гимназию в республиканское подчинение»

Вопрос с гимназией им. Короленко – сейчас находится в подвешенном состоянии. Родители и учителя, неравнодушные горожане переживают за статус школы. Ситуацию прокомментировала глава Общественного совета Галина МАЗИЛОВА и рассказала журналистам КерчьИНФО, что думают по этому поводу общественники.

Сейчас, по её словам в гимназии продолжается ремонт, а то, что там хотели сделать музей – пока только разговоры. Управление образования и Общественный совет писали в Симферополь письмо, в котором указали – пока не будет гарантии на новую школу, говорить о том, что мы можем отдать школу в республиканское подчинение даже не приходится: «Сергей АКСЁНОВ чётко нам сказал – пускай будет школа по-прежнему».

Читайте: Школа или музей: властям пора принять решение по гимназии им. Короленко

По мнению Галины Борисовны, сейчас, главное, поставить школу на капитальный ремонт: «Чтобы эти деньги, федеральные (ФЦП) были направлены именно на это. Нужно отремонтировать крышу. Там же была опасность обрушения крыши, детей выводили. Почему их направили в другие школы – потому что там была опасность для жизни и безопасности детей. Пока что никакие решения о передаче и переносе назначения не приняты. Это просто разговоры. Не было общественных слушаний. Мы на общественном совете рассматривали этот вопрос, и мы пришли к выводу, что мы бы не хотели передавать школу в республиканское подчинение. Наша позиция такая».

Читайте: Гимназия им. Короленко останется школой

На данный момент деньги на капитальный ремонт не выделены, поскольку ФЦП ещё не утверждена.

Важно заметить, что по Федеральной программе если деньги выделяются на ремонт школы и если здание относится к области образования – школа останется школа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

