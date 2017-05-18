Гастрономический ужин с кафе «Вкус Жизни»

Постигаем мясную кулинарию вместе с бренд-шефом, Сергеем Винокуровым!

Приглашаем Вас оригинально провести субботний вечер в новом формате для нашего города — гастрономический вечер от бренд-шефа команды Эклектика (кафе «Вкус Жизни»& Bon Appetit), Сергея Винокурова. Мы снова беремся Вас удивлять!

Тематика вечера — мясные деликатесы с неожиданными и неприлично вкусными ингредиентами. Бренд-шеф обещает поделиться секретами выбора и приготовления мяса, ответит на все Вас интересующие вопросы. Побеседуем «немного о мясе»?

Непростительной ошибкой было бы презентовать мясные блюда без ароматного вина. К дегустации предлагаем вина марки INKERMAN коллекций WINEMAKER’S SELECTION и ЭРИТАЖ. Вы все еще убеждены, что к мясу строго красное? Мы сломаем Ваши стереотипы! Вас ждут яркие и интересные созвучия крымского вина и кулинарных шедевров.

Мероприятие пройдет при поддержке спонсоров:

— крымская сеть цветочных магазинов «Букетная Мастерская«

https://vk.com/byketnaya;

https://vk.com/id202777453;

г. Керчь:

+7 978 705 68 00 — ул.Кирова, 5

+7 978 025 87 71 — ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч)

г. Симферополь:

+7 978 146 51 23 — ул.К.Маркса, 35

— сеть ювелирных бутиков SILVI A

http://vk.com/silviya2014

http://instagram.com/silviya_bytik_serebra;

г. Керчь:

ул. Кирова, 2, супермаркет «Фуршет»;

ул. Сморжевского, 3, супермаркет «Фуршет»;

ул. Ворошилова, 6, супермаркет «Сильпо»;

— компания Paul Mascot: изделия из кожи ручной работы

https://vk.com/paulmascot ;

https://www.instagram.com/paulmascot/ ;

+79788199217, +79781242094;

— косметический центр MIRRA

https://vk.com/mirrakerch;

+7 (978) 114 18 42;

ул. Блюхера, 3;

Информационный партнер вечера — новостной ресурс KerchINFO : больше, чем новости

https://vk.com/kerchinfo

+7 978 225-75-40

admin@kerchinfo.com

Для гостей спонсоры подготовили подарки, которые мы разыграем на нашем вечере. На мероприятии будет работать журналист от информационного спонсора.

Винно-гастрономический ужин состоится 27 МАЯ, в банкетном зале кафе «Вкус Жизни» (Айвазовского, 7).

Начало в 19:00.

Стоимость участия — 1999р на 1 персону. В стоимость полностью включен ужин с дегустацией. Количество мест ограничено. Спешите приобретать билеты:

+7 (978) 816 888 7 или +7 (978) 83 59 444.

Давайте расширять вместе гастрономические горизонты и открывать для себя новые и неповторимые вкусовые сочетания!

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