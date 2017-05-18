Гастрономический ужин с кафе «Вкус Жизни»

Постигаем мясную кулинарию вместе с бренд-шефом, Сергеем Винокуровым!
Приглашаем Вас оригинально провести субботний вечер в новом формате для нашего города — гастрономический вечер от бренд-шефа команды Эклектика (кафе «Вкус Жизни»& Bon Appetit), Сергея Винокурова. Мы снова беремся Вас удивлять!
Тематика вечера — мясные деликатесы с неожиданными и неприлично вкусными ингредиентами. Бренд-шеф обещает поделиться секретами выбора и приготовления мяса, ответит на все Вас интересующие вопросы. Побеседуем «немного о мясе»?
Непростительной ошибкой было бы презентовать мясные блюда без ароматного вина. К дегустации предлагаем вина марки INKERMAN коллекций WINEMAKER’S SELECTION и ЭРИТАЖ. Вы все еще убеждены, что к мясу строго красное? Мы сломаем Ваши стереотипы! Вас ждут яркие и интересные созвучия крымского вина и кулинарных шедевров.
Мероприятие пройдет при поддержке спонсоров:
— крымская сеть цветочных магазинов «Букетная Мастерская«
https://vk.com/byketnaya;
https://vk.com/id202777453;
г. Керчь:
+7 978 705 68 00 — ул.Кирова, 5
+7 978 025 87 71 — ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч)
г. Симферополь:
+7 978 146 51 23 — ул.К.Маркса, 35
— сеть ювелирных бутиков SILVIA
http://vk.com/silviya2014
http://instagram.com/silviya_bytik_serebra;
г. Керчь:
ул. Кирова, 2, супермаркет «Фуршет»;
ул. Сморжевского, 3, супермаркет «Фуршет»;
ул. Ворошилова, 6, супермаркет «Сильпо»;
— компания Paul Mascot: изделия из кожи ручной работы
https://vk.com/paulmascot ;
https://www.instagram.com/paulmascot/ ;
+79788199217, +79781242094;
— косметический центр MIRRA
https://vk.com/mirrakerch;
+7 (978) 114 18 42;
ул. Блюхера, 3;
Информационный партнер вечера — новостной ресурс KerchINFO: больше, чем новости
https://vk.com/kerchinfo
+7 978 225-75-40
admin@kerchinfo.com
Для гостей спонсоры подготовили подарки, которые мы разыграем на нашем вечере. На мероприятии будет работать журналист от информационного спонсора.
Винно-гастрономический ужин состоится 27 МАЯ, в банкетном зале кафе «Вкус Жизни» (Айвазовского, 7).
Начало в 19:00.
Стоимость участия — 1999р на 1 персону. В стоимость полностью включен ужин с дегустацией. Количество мест ограничено. Спешите приобретать билеты:
+7 (978) 816 888 7 или +7 (978) 83 59 444.
Давайте расширять вместе гастрономические горизонты и открывать для себя новые и неповторимые вкусовые сочетания!
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