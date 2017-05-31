Гастроужин от кафе «Вкус жизни»: изысканные блюда и хорошая атмосфера

В Керчи прошёл гастроужин под названием «НЕМНОГО О МЯСЕ». Организаторами вкусного мероприятия выступило кафе «Вкус жизни».

27 мая в Керчи состоялся гастроужин «НЕМНОГО О МЯСЕ» от бренд-шефа ЭКЛЕКТИКА company (Bon Appetit & «Вкус жизни»), Сергея Винокурова.

Гастроужин со «Вкусом Жизни» — не просто ужин, а целое познавательное мероприятие. Гости этого праздника живота смогли попробовать такие блюда, которых ранее никогда не пробовали и, быть может, никогда бы не решились заказать в ресторане или кафе.

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Также у гостей была возможность пообщаться с бренд-шефом заведения — Сергеем ВИНОКУРОВЫМ. Он заслуженно стал шеф-поваром в 20 лет, вдохнул новую жизнь в гастрономические заведения России и Украины.

Ужин на 1 гостя состоял из 5 подач. К деликатесам из мяса были предложены напитки производства INKERMAN, коллекции Эритаж и Winemaker’s Selection, которые наилучшим образом подчеркнули вкус каждого блюда от шефа.

В целом на вечере была легкая и благоприятная атмосфера, которая способствовала гастрономическому наслаждению.

Гастроужин от кафе «Вкус жизни». Фотоотчёт

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