Гастроужин от кафе «Вкус жизни»: изысканные блюда и хорошая атмосфера

В Керчи прошёл гастроужин под названием «НЕМНОГО О МЯСЕ». Организаторами вкусного мероприятия выступило кафе «Вкус жизни».
27 мая в Керчи состоялся гастроужин «НЕМНОГО О МЯСЕ» от бренд-шефа ЭКЛЕКТИКА company (Bon Appetit & «Вкус жизни»), Сергея Винокурова.
Гастроужин со «Вкусом Жизни» — не просто ужин, а целое познавательное мероприятие. Гости этого праздника живота смогли попробовать такие блюда, которых ранее никогда не пробовали и, быть может, никогда бы не решились заказать в ресторане или кафе.
Читайте: Отпразднуем День Защиты Детей вместе с кафе «Вкус Жизни»
Также у гостей была возможность пообщаться с бренд-шефом заведения — Сергеем ВИНОКУРОВЫМ. Он заслуженно стал шеф-поваром в 20 лет, вдохнул новую жизнь в гастрономические заведения России и Украины.
Ужин на 1 гостя состоял из 5 подач. К деликатесам из мяса были предложены напитки производства INKERMAN, коллекции Эритаж и Winemaker’s Selection, которые наилучшим образом подчеркнули вкус каждого блюда от шефа.
В целом на вечере была легкая и благоприятная атмосфера, которая способствовала гастрономическому наслаждению.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: